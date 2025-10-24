No Enem, a redação não é apenas um exercício de escrita. É, acima de tudo, um espaço de reflexão sobre a sociedade, de argumentação crítica e de formulação de soluções para dilemas coletivos. Uma redação de alto desempenho revela a capacidade do estudante de articular conhecimento, repertório cultural e responsabilidade cidadã. Não por acaso, conquistar a nota máxima se tornou um dos grandes objetivos dos candidatos.\nAmanda Bonuccelli Voivodic, educadora e produtora de conteúdo didático, reuniu sete passos que podem guiar os estudantes rumo à excelência. Mais do que técnicas de escrita, eles funcionam como um roteiro de construção intelectual e prática para enfrentar a prova com segurança.\nA redação do Enem não é apenas uma prova. É um convite à reflexão sobre a sociedade que temos e a que queremos construir. Saiba como desenvolver não apenas um texto de alto desempenho, mas também um olhar mais crítico, criativo e cidadão sobre os desafios contemporâneos.