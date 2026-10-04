A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou a fiscalização nas rodovias federais do Tocantins para o primeiro turno das eleições, neste domingo (4). A operação busca garantir a segurança no trânsito e facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.\nAlém do reforço na fiscalização, haverá restrição de tráfego para veículos ou combinações de veículos que ultrapassem determinados limites de peso e dimensões, das 7h às 18h nos dias 4 e 25 de outubro.\nA medida vale para veículos que excedam qualquer um dos seguintes limites:\n4,40 metros de altura;\n19,80 metros de comprimento;\n2,60 metros de largura;\n58,5 toneladas de peso bruto total combinado (PBTC).\nSegundo a PRF, a restrição tem como objetivo reduzir o fluxo de veículos de grandes dimensões nas rodovias federais e priorizar a mobilidade dos eleitores durante o período de votação.