No dia 6 de maio, daqui a oito dias, se encerra o prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor. A data marca o limite para que os eleitores estejam aptos a votar nas eleições deste ano, já que, após esse período, o cadastro eleitoral será fechado e só será reaberto em novembro, depois do segundo turno - caso haja.\nAté lá, cidadãos que ainda não possuem título podem solicitar o primeiro documento, assim como aqueles que precisam atualizar dados ou transferir o local de votação. Para tirar o título, é necessário procurar o cartório eleitoral do município, que em Goiás funciona em dias úteis das 8h às 18h e, até o fim do prazo, também abre aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 18h.\nJovens a partir de 15 anos podem solicitar o documento, mas o voto só será permitido àqueles que completarem 16 anos até o dia da eleição. (Veja o quadro).