Os eleitores de cidades goianas com mais de 100 mil eleitores que estarão em outras cidades no dia das eleições já podem solicitar o voto em trânsito. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), a habilitação pode ser feita de forma presencial ou pela internet até o dia 20 de agosto. Veja quem pode solicitar e quais as regras para votar fora do domicílio eleitoral nesta reportagem.\nO voto em trânsito não é disponibilizado em todos os municípios. Por lei, a habilitação é restrita às capitais e às cidades que possuem mais de 100 mil eleitores aptos. Em Goiás, essa condição é atendida por seis municípios:\nGoiânia\nAparecida de Goiânia\nAnápolis\nRio Verde\nLuziânia\nÁguas Lindas de Goiás\nComo solicitar\nExistem duas formas principais de garantir a habilitação: Pela internet: Através do sistema de Autoatendimento Eleitoral, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esta opção é exclusiva para quem já possui os dados biométricos coletados pela Justiça Eleitoral. Presencialmente: Em qualquer cartório eleitoral do estado, mediante a apresentação de um documento oficial com foto.