Entre dezembro de 2025 e janeiro deste ano, 4.981 motoristas precisaram interromper o trajeto para receber atendimento mecânico em trechos de rodovias federais concedidos à iniciativa privada em Goiás, segundo levantamento das concessionárias que administram as estradas.\nEntre as principais causas dos chamados estão problemas que poderiam ser evitados com a manutenção preventiva dos veículos. Por exemplo, problemas com pneus, necessidade de troca de óleo e outras situações relacionadas ao planejamento da viagem e revisão antes de pegar estrada.\nO levantamento foi realizado pela Triunfo Concebra, responsável por trechos da BR-060 entre Goiânia e a divisa com Minas Gerais e da BR-153 entre Anápolis e o estado mineiro, que registrou 3.872 atendimentos mecânicos no período. Já a Rota Verde Goiás, que administra a BR-060 entre Goiânia e Rio Verde e a BR-452 entre Rio Verde e Itumbiara, registrou 1.109 atendimentos.