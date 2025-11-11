Faltando 44 dias para o Natal, o clima da data já chegou aos shoppings da capital e de Aparecida de Goiânia. Os centros de compras anunciaram sorteios de automóveis, caminhonete, motos e vales-compra, além da distribuição de brindes, como panetones e objetos de decoração, entre os clientes que fizerem suas compras neste fim de ano. Eles apostam em um crescimento de dois dígitos nas vendas para este Natal, por conta do bom desempenho ao longo do ano e da chegada de novas operações.\nO Flamboyant Shopping Center está investindo mais de R$ 4 milhões na campanha de Natal deste ano. Será sorteada uma caminhonete Rampage Big Horn entre os clientes que comprarem mais de R$ 600 até o próximo dia 5 de janeiro nas lojas que participam da promoção. O Flamboyant prevê um crescimento de dois dígitos nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.