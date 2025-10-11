Mais de 340 mil goianos passam pelo menos 2 horas no deslocamento entre casa e trabalho, diariamente. O cálculo é do IBGE e foi tema de reportagem do DAQUI nesta sexta-feira (10).\nPara quem trabalha em escala 6 x 1, isso significa 12 horas por semana ou dois dias por mês. No fim de um ano, descontando-se os 30 dias de férias, o trabalhador ou trabalhadora perde 22 dias nesse vai e vem.\nNão surpreende que o calvário seja maior para quem tem renda menor. Pessoas com renda média familiar de até um salário mínimo são as que mais tempo gastam nesse deslocamento.\nElas representam 33,5% das que chegam ao local de trabalho em menos de cinco minutos. A proporção cresce à medida que o tempo também se alonga: entre os que perdem mais de duas horas no trajeto, 53% ganham até um salário mínimo por mês.\nOs dados do IBGE complementam pesquisa já abordada neste espaço, realizada pelo Instituto Cidades Sustentáveis. Nela, Goiânia surge como a capital onde menos se usa o transporte coletivo. O principal motivo? A demora no ir e vir.