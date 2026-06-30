-goiano_viaja_uno.mp4 (1.3427850)\nEnquanto muitos planejam viagens internacionais com roteiros complexos e veículos preparados para terrenos extremos, o goiano Alex Lima, de 50 anos, decidiu seguir na direção contrária. O aventureiro está cruzando as Américas desde maio de 2025 com um dos destinos, o Alasca, nos Estados Unidos (EUA). Armado apenas com a resistência mecânica de um ícone da indústria nacional, um Fiat Uno 1996, e uma dose cavalar de otimismo, ele iniciou uma jornada épica que já cruza fronteiras e desafia a lógica dos viajantes modernos.\nNo meio desse caminho, o "Cabrito", como o carro foi apelidado, por ser forte e resistente, fez uma parada obrigatória que mistura paixão por estrada e pelo esporte: Copa do Mundo de 2026. Ao DAQUI, Alex contou que, ao longo da viagem, tem conhecido muita gente, inclusive empresários e influenciadores, que têm ajudado financeiramente e também a dar visibilidade para a sua história.