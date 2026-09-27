Professores elogiaram o tema escolhido pela Universidade Federal de Goiás (UFG) para a prova de redação do vestibular 2027, aplicada ontem. A banca do Instituto Verbena solicitou a elaboração de um texto dissertativo-argumentativo em prosa, de até 30 linhas, a partir do questionamento “A literatura pode contribuir para o enfrentamento da crise ambiental?”.\nPara a professora Cassiana Carvalho, da escola de redação Articularte Redação, o tema chamou a atenção tanto de professores quanto dos alunos. “A banca relacionou dois temas, duas propostas, como educação, literatura e meio ambiente, que é algo que a gente não vê tanto nas discussões propostas, seja pela escola, seja na mídia. Então, certamente tirou ali do lugar comum”, acredita.\nProfessor de Redação, Ricardo Pereira achou o tema inteligente e importante, por unir dois assuntos necessários. “Essa relação é especialmente pertinente em um país que enfrenta desafios tanto na formação de leitores quanto na preservação ambiental.