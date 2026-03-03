O Grande Prêmio do Brasil de MotoGP, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de março em Goiânia, tem provocado uma “corrida” de empreendedores para se prepararem a receber e atender estrangeiros. Ontem, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Goiás (Sebrae-GO) realizou os primeiros cursos de tradução simultânea com o uso de aplicativos em smartphones com foco em microempreendedores, pequenos empresários ou trabalhadores que farão atendimento direto aos turistas. A expectativa, de acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços, Adonídio Neto, é que 150 mil turistas estejam em Goiânia para o evento, e a estimativa é que 30% sejam estrangeiros.\nA princípio, foram ofertadas 200 vagas para a oficina “Ferramentas de Tradução Simultânea para Atendimento aos Turistas”, com um tempo de duas horas de duração, sendo uma turma pela manhã e a outra à noite.