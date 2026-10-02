Uma consumidora foi indenizada em R$ 3.011,98 após encontrar fragmentos que aparentavam ser de um inseto parecido com uma barata dentro de uma caixa de bebida láctea de uma empresa goiana de laticínios. A decisão é do juiz Lucas de Mendonça Lagares, do 10º Juizado Especial Cível da comarca de Goiânia.\nA reportagem entrou em contato com a empresa por telefone, que não foram atendidas, e por e-mail nesta sexta-feira (2), mas não teve retorno.\nAo Popular, a advogada da consumidora, Nathallya do Prado Alves, contou que o corpo estranho foi encontrado no dia 7 de janeiro deste ano. A cliente comprou duas caixas de bebida láctea, e ao abrir uma delas e despejar o líquido em um copo viu um volume estranho e escuro. A consumidora, que prefere não ser identificada, utilizou uma colher para retirar o corpo estranho e o colocou na tampa do produto.