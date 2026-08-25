A Polícia Civil acusa uma empresa de Senador Canedo, especializada em tratamento de efluentes e gestão de resíduos, pelo crime de poluição ambiental e armazenamento de substâncias tóxicas de forma inadequada. O inquérito da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) aponta que existem resíduos perigosos no empreendimento, a Bauer Serviços Tecnológicos Ltda., expostos a céu aberto, sem nenhum isolamento e passíveis à ação das chuvas - que, caso ocorra, pode espalhar o material.\nMateriais contaminantes como resíduos e substâncias oleosas perigosas, graxas, filtros usados de óleos de motores, embalagens de óleos, peças utilizadas em veículos e embalagens de solventes foram encontrados no local, de acordo com a delegada da Dema, Keller Abrão Gonçalves. Ela explica que tudo isso apresenta um risco de contaminação do meio ambiente, podendo causar problemas de saúde nas pessoas da comunidade e também mortandade de animais.