Uma empresa registrada em Palmas, mas sem estrutura física real, era usada por um grupo empresarial para sonegar tributos federais e estaduais, totalizando aproximadamente R$ 800 milhões em potencial prejuízo para o erário. A ação faz parte da "Operação Bóreas", conduzida pela Receita Federal em conjunto com outros órgãos, que apontam manobras como transferência fictícia de ativos, uso de “laranjas” e blindagem patrimonial para dificultar cobranças.\nNesta quinta-feira (30), a Receita Federal divulgou que integra a "Operação Bóreas", liderada pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA-SP), com o objetivo de desarticular esquema de devedor contumaz responsável por sonegação fiscal e fraude à execução. Segundo o órgão, o grupo investigado possuía dívida federal estimada em R$ 268 milhões, além de débito aproximado de R$ 693 milhões em ICMS estadual.