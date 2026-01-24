-POP_Sequestro_Caldas_230126 (1.3365342)\nA dona de um centro esportivo foi sequestrada na manhã desta sexta-feira (23), em Caldas Novas, no sul goiano (assista ao vídeo acima). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve a identidade divulgada, foi mantida refém por cerca de meia hora dentro de um carro, enquanto os bandidos roubavam dinheiro por meio de transações financeiras eletrônicas.\nA mulher foi rendida e sequestrada no Centro Esportivo Olímpio, no setor Estância Itaici, por volta das 8h07. Nas imagens das câmeras, é possível ver quando dois homens encapuzados rendem a vítima e outro dirige o carro no qual ela foi colocada logo em seguida.\nContadora provoca prejuízos de R$ 40 mil a empresários com promessa de financiamentos, diz polícia\nCorretora de imóveis desaparecida: Moradores de condomínio decidiram expulsá-la do prédio em assembleia