-VÍDEO: Empresária fica com carro preso no bueiro (1.3463562)\nUma empresária ficou com o carro preso em um bueiro na Avenida T-63, em Goiânia. Para retirar o veículo, foi preciso contar com a ajuda de cerca de 12 pessoas. O momento foi registrado em vídeo e acabou viralizando nas redes sociais.\nLeonara Cristina Gomes contou que o incidente aconteceu enquanto ela tentava acessar a via. Segundo a empresária, ela deu ré e, ao avançar, acabou passando com o carro sobre o bueiro, que ficou embaixo do veículo.\nFoi sem querer. Eu estava estacionada na T-63, dei ré e tentei acessar a via. O bueiro ficou debaixo do meu carro e a roda acabou encaixando perfeitamente nele”, explicou.\nCobra aparece no capô de caminhonete e assusta motorista; vídeo\nNostalgia: vídeo revive o bar Cais, ícone da Ricardo Paranhos nos anos 90