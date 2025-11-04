-DAQUI_PANELA_PRESSAO_VALPARAISO (1.3332347)\nA empresária Raphaela Poppet, de 35 anos, teve queimaduras de primeiro e segundo grau no rosto e tórax após uma panela de pressão explodir enquanto ela cozinhava feijão em casa, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). Ao DAQUI, ela explicou que o acidente aconteceu quando ela tirou a panela do fogão após a água começar a vazar (veja o vídeo acima).\n"Durante esse cozimento, eu percebi que estava vazando água quando pegou pressão. Então eu desliguei a panela e fui pegar no cabo dela para colocar na pia. Nisso que eu peguei o cabo dela, a trava não funcionou. Ela rodou pouca coisa para o lado, tipo milímetros. E aí a água saiu de uma vez junto com o vapor. Eu consegui segurar com força e impulsionei a tampa para trás. E veio todo o vapor e a água no colo do meu peito no meu rosto”, explicou à reportagem.