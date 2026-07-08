O empresário Orion Dix Paranhos, de 46 anos, foi indiciado por lesão corporal gravíssima, violência psicológica contra mulher e por dano, crimes cometidos contra uma mulher em situação de rua de 47 anos no Centro Histórico de Pirenópolis, na manhã de 16 de junho deste ano. O caso ganhou repercussão após se espalhar com um vídeo mostrando um homem de boné agredindo Maria dos Santos Garcia, que estava dormindo em um banco, em uma área pública. Tanto a vítima como testemunhas identificaram o agressor como sendo Orion.\nO delegado Tibério Martins Cardoso, da Delegacia de Polícia de Pirenópolis, afirmou em relatório enviado para a Justiça que, “com base nas testemunhas, nas circunstâncias, nas declarações da vítima, nos laudos médicos e nas imagens anexadas aos autos”, estão configurados, na esfera policial, indícios de autoria e prova de materialidade dos crimes de lesão corporal gravíssima pela perda de membro, sentido ou função, violência psicológica e dano, praticados pelo suspeito contra mulher em situação de rua, em extrema vulnerabilidade.