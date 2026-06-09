-POP_JOVEM_AGREDIDA_290526 (1.3416230)\nO empresário Igor Luiz Soares Gonçalves, de 31 anos, denunciado pela namorada após ela ter sido espancada por ele, foi preso na noite desta segunda-feira (8), em Goiânia. A vítima, Natalya Cristina de Alvarenga Figueiredo, de 28 anos, relatou à repórter Eliane Barros que a discussão teve início sem um motivo específico. As agressões ocorreram na residência onde o casal morava. Um vídeo gravado pela jovem logo após o episódio mostra sua boca ferida e sangrando. (assista acima).\nEm nota enviada ao O POPULAR, o advogado de Igor Luiz, Cainã Camargo, afirmou ter sido surpreendido pela prisão e pelo mandado judicial expedido contra seu cliente. Segundo a defesa, Igor nega as acusações de agressão (leia a nota na íntegra ao final do texto).\nO caso ocorreu na tarde da última quarta-feira (27), no Parque Anhanguera, região Sudoeste de Goiânia. Segundo a Polícia Militar, foi cumprido um mandado de prisão contra o suspeito por violência contra a mulher e tráfico de drogas. Durante a ação, os policiais encontraram na residência do casal um pé de maconha, balanças de precisão, plástico-filme e uma seladora industrial.