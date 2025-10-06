-VÍDEO (1.3320811)\nO empresário Fabrício Brasil Lourenço, de 49 anos, foi morto a tiros em frente à pastelaria que era proprietário, no Bairro Feliz, em Goiânia. O crime foi registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento (veja acima). A Polícia Civil investiga o caso.\nO caso ocorreu na noite de sábado (4). Na filmagem, a vítima aparece na porta da pastelaria, enquanto leva dois sacos de lixo para fora. Em seguida, dois homens usando capacetes e armados o surpreendem, efetuam disparos, e depois fogem.\nOs suspeitos ainda não foram identificados, por isso o g1 não conseguiu localizar as defesas para que pudessem se posicionar.\nEm entrevista à TV Anhanguera, o delegado Vinicius Teles, informou que a investigação está em fase inicial. "Foram realizadas as diligências no local e diligências de desdobramentos estão em curso, especialmente em relação a identificação da motocicleta, por intermédio da extração de vídeos e análise de dados de fluxo de vias", explicou.