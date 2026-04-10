O empresário Júlio César de Araújo, de 55 anos, foi morto a tiros nesta sexta-feira (10) na porta da loja de autopeças que trabalhava, em Ceres, na região central de Goiás. O autor dos disparos, de 57, conseguiu fugir do local. Nenhum suspeito ainda foi preso.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nGoiânia registra 4 mortes de moradores de rua em três dias\nMulher trans é encontrada morta em rodovia no interior do Tocantins\nO crime aconteceu durante a manhã, na Avenida Rui Barbosa, no Centro da cidade. Conforme a Polícia Civil (PC), a vítima se envolveu em uma discussão ainda dentro da loja que evoluiu para agressões físicas com o autor.\nApós encerrar a luta corporal e estando Júlio caído no chão, o autor efetuou diversos disparos de arma de fogo e fugiu em uma caminhonete modelo Toyota Hilux, cor branca, segundo a PC.