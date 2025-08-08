O empresário Wemerson Pereira Lima Rodrigues, de 36 anos, foi morto a tiros dentro de casa na frente da mulher na madrugada desta quinta-feira (7), em Anápolis, a 55 km de Goiânia. O executor estava encapuzado e vestido de preto, conforme o boletim de ocorrência. Nenhum suspeito foi preso até o momento.\nO empresário atuava como engenheiro e era dono de uma loja no ramo de máquinas industriais, em Goianápolis. O homicídio aconteceu no Residencial Morumbi. A esposa relatou à Polícia Civil (PC) que ela e o marido estavam dormindo quando ouviram um barulho no quintal. Wemerson acordou e suspeitou que alguém tivesse invadido o local pelos fundos, chegando a perguntar quem estava ali, segundo ela.\nEm seguida, um homem usando um chapéu modelo pescador, vestido de roupas pretas e utilizando uma balaclava para cobrir o rosto teria arrombado a porta da sala e invadido o imóvel com uma arma.