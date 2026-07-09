O empresário Edjanes Ferreira de Andrade, de 59 anos, foi morto a tiros em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Ele é pai do ex-presidente da Câmara de Aragoiânia, Edjanes Ferreira de Andrade Júnior. Nenhum suspeito foi preso até o momento.\nO crime aconteceu na tarde de quarta-feira (8), no Setor Rosa dos Ventos. De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe local foi acionada e encontrou o homem atingido por diversos disparos de arma de fogo, sem sinais de vida. O óbito foi constatado no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).\nNúmero de cidades sob alerta de tempestade com granizo sobe para mais de 190 em Goiás; veja lista\nQuase 35% das rodovias que cortam Goiás têm baixo poder de reduzir efeitos de acidentes\nInformações preliminares colhidas no local pelos militares indicam que duas pessoas em uma motocicleta vermelha, trajando roupas escuras, foram vistas nas proximidades no momento do crime. No entanto, a possível relação dessas pessoas com o crime está sendo apurada.