-Vídeo: Acidente avião (1.3462630)\nDois goianos morreram após um avião cair na zona rural de Divinópolis, no Tocantins, nessa quarta-feira (30). As vítimas são o empresário Ebert Rodrigues Sousa, de 45 anos, e o piloto Diego Arantes Rezende, de 38. As causas do acidente ainda não foram divulgadas (assista acima).\nSegundo apurado pela TV Anhanguera, a aeronave saiu de Goiânia, fez um pouso em Gurupi e, no momento do acidente, seguia para a cidade de Parauapebas, no estado do Pará.\nTambém à TV Anhanguera, o tenente Jhonatan Figueiredo, do Corpo de Bombeiros, disse que a corporação foi acionada no início da tarde e deslocou equipes até a zona rural de Divinópolis (TO). Com o apoio de um morador e o emprego de drones, os militares localizaram os destroços da aeronave cerca de quatro horas depois, em uma área de mata densa e de difícil visualização.