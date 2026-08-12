-DAQUI_Mustang_MargBarreiro_120826 (1.3443866)\nO empresário Fernando Callacio chamou a atenção nesta terça-feira (11) após divulgar o vídeo de um acidente com seu Ford Mustang, na Avenida Marginal Barreiro, na região Leste de Goiânia. O vídeo viralizou por conta da naturalidade do proprietário do veículo ao dizer após o acidente: “menos um Mustang na Terra” (assista ao vídeo acima).\nNa gravação é possível ver o momento em que o motorista, que trafegava acima da velocidade permitida na via, que é de 60 km/h, sobe no meio-fio, colide contra um muro de placas de uma construção, arranca uma placa de sinalização de trânsito, e, em seguida, bate contra um poste de energia, que acaba danificado. O vídeo postado nas redes sociais do empresário já acumula pouco mais de 3,3 milhões de visualizações e 87,5 mil curtidas.