-goiano_canta_daqui.mp4 (1.3438000)\nO empresário goiano Rafael Cabral se empenhou, nos últimos dias, para encontrar um cantor que viralizou após se apresentar em um bar em Fortaleza, na Região Nordeste do país. Tiago Viana, que se encontrava em situação de vulnerabilidade, agora tem a oportunidade de construir uma carreira musical graças ao apoio de Rafael. Em vídeo compartilhado no perfil de ambos, Viana se emociona ao declarar que quer mudar de vida.\nDurante o vídeo, Cabral questiona: "Se você tiver a oportunidade, você quer mudar? Vai honrar essa oportunidade?". Emocionado, Viana afirma que pretende agarrar a chance com "unhas e dentes" e promete não desperdiçar a oportunidade e agradece o empresário.\nQuero agradecer primeiramente a Deus, a todos que estão aqui e conseguiram me achar e a você também', finalizou o empresário dizendo quais seriam os próximos passos.