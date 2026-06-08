O empresário Ranyer Wilson Barbosa de Bessa, de 37 anos, morreu neste domingo (7) em Anápolis, no centro goiano. Ele era conhecido na cidade por atuar no setor de móveis planejados. Segundo a família, a causa da morte foi um câncer cerebral, doença que Ranyer enfrentava há quatro anos. A notícia gerou bastante comoção nas redes sociais.\nAo DAQUI, o irmão de Ranyer, Hans Gustavo Barbosa de Bessa, revelou que ele teve um glioblastoma de grau 4, tumor considerado agressivo. Conforme o familiar, Ranyer era uma pessoa alegre e conquistava a todos por onde passava.\nUm coração gigante e, mesmo na luta dos últimos anos, não tirou o sorriso do rosto. Um filho que fazia de tudo pelos pais, um marido devoto, um líder amado, um irmão que vai fazer muita falta", expressou.\nAlém disso, nas redes sociais, a esposa de Ranyer, Amanda Musallam, publicou um vídeo mostrando cenas do casamento dos dois. Na legenda, ela revelou ser grata por viver um amor verdadeiro e afirmou sentir orgulho pela trajetória que construíram. Amanda também desabafou sobre as condições de saúde do marido.