O empresário Ricardo de Almeida Mariano, de 38 anos, morreu em um acidente no sábado (8), na BR-452, no trecho entre Itumbiara e Bom Jesus de Goiás, na região sul do estado. De acordo com informações da TV Anhanguera, a caminhonete que ele dirigia colidiu frontalmente com uma carreta. Com o impacto, o veículo ficou totalmente destruído e a vítima morreu no local.\nAo POPULAR, a Polícia Civil (PC) informou que foram solicitadas as perícias necessárias, e que não há muitas informações de como ocorreu o acidente.\nConhecido em Itumbiara, o empresário atuava no setor automotivo e era proprietário de uma oficina especializada em pintura de veículos. As cerimônias de despedida e o sepultamento ocorreram ao longo deste domingo (9).\nVeja o que se sabe sobre acidente entre ônibus e caminhão que deixou mortos