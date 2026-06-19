O empresário e produtor rural João Amarildo Tombini, de 62 anos, faleceu nesta quinta-feira (18), em Jataí, na Região Sudoeste de Goiás. Nome de destaque no agronegócio regional, era respeitado por sua dedicação ao campo e pela contribuição ao desenvolvimento econômico e social do município. De origem gaúcha, construiu sua trajetória e consolidou sua vida em solo goiano, sendo acolhido pela comunidade local. Em reconhecimento ao seu pioneirismo e impacto positivo no setor rural, foi agraciado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) com os títulos honoríficos de Cidadão Jataiense e Cidadão Goiano. Até a finalização desta matéria, a causa da morte não foi divulgada pela família.\nPor meio de nota, a prefeitura de Jataí também lamentou a perda do empresário, destacando o seu legado e contribuição para o município. 'Homem de valores sólidos, trabalho exemplar e forte ligação com as tradições gaúchas, João Tombini deixa um legado de respeito, amizade e importantes contribuições para a comunidade jataiense', diz parte da nota (veja a nota completa ao final da matéria).