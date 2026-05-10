-VÍDEO: Daqui marmita motoboy (1.3408142)\nUm simples gesto emocionou milhões de pessoas nas redes sociais. O empresário Pedro Henrique Siqueira de Carvalho, de 27 anos, dono de um restaurante em Goiânia, pediu uma marmita por aplicativo e decidiu presentear o motociclista responsável pela entrega. O vídeo já ultrapassa 9 milhões de visualizações. O que Pedro não imaginava era que o entregador, identificado como Eduardo, carregava uma história de vida marcada por dificuldades. O encontro acabou mudando a vida dos dois.\nO registro foi feito na última quarta-feira (6). Em entrevista ao repórter Sylvester Carvalho, do jornal O POPULAR, Pedro contou que fez o pedido no próprio restaurante, localizado no Setor Bueno, para receber em casa, no Jardim América.\nSim, pedi pelo aplicativo, como qualquer cliente”, afirmou.