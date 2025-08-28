O empresário Juliano Rodrigues Martins foi condenado a 32 anos de prisão e 30 dias-multa pelos crimes de feminicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e furto qualificado. Juliano foi julgado por ter matado a ex-companheira Sandra Nunes a tiros, atirar contra o irmão dela e furtar a arma de um policial em Itaguari, no Centro de Goiás.\nEm nota, o advogado do empresário disse que recebeu com serenidade e respeito a sentença proferida e que irá recorrer da decisão (leia a nota na íntegra ao fim do texto).\nO empresário foi denunciado pelo Ministério Público pelos crimes a que foi condenado e também por cárcere privado. Na sentença, o juiz julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu o réu pelo crime de cárcere.\nO documento determinou uma pena para cada um dos três crimes citados. São elas: