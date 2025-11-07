O empresário Antônio Scelzi Netto, de 25 anos, não vai mais passar por um júri popular pela morte do vigilante Clenilton Lemes Correia, de 29 anos, após acidente na GO-020, em Goiânia, na madrugada de 5 de junho de 2024. A defesa conseguiu, na Justiça, livrar o motorista da acusação de homicídio doloso (quando há intenção de matar).\nAntônio segue respondendo ao processo, mas agora o Ministério Público de Goiás (MP-GO) terá de reavaliar o caso para definir qual a classificação a ser dada ao crime. A defesa do empresário pede que ele responda por homicídio culposo em direção veicular, cuja pena máxima é de quatro anos de cadeia. Por homicídio doloso, ele poderia ser condenado de seis a 20 anos.\nO desembargador Alexandre Bizzotto, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), acatou o pedido da defesa de Antônio, sob o argumento de que a tipificação do crime como homicídio com dolo eventual, quando o acusado assume o risco de causar a morte, não encontra amparo nos autos ou na jurisprudência e que nem a Polícia Civil nem o MP-GO conseguiram demonstrar que o empresário agiu com intenção de matar ou que assumiu o risco de levar uma pessoa à morte. Para o magistrado, Antônio, em tese, “agiu de modo imprudente, mas não com dolo eventual”.