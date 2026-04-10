Empresários de Anápolis foram presos suspeitos pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) sob suspeita de participarem de uma organização criminosa, com base operacional em Cianorte (PR), voltada à exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro, com movimentações superiores a R$ 2 bilhões. De acordo com a PCPR, 61 pessoas foram presas preventivamente.\nDurante as investigações ficou bem demonstrado também que esse grupo paranaense fez uma verdadeira fusão com o grupo goiano. Então, eles fizeram uma verdadeira sociedade constituindo uma empresa para fixar e conseguir selar essa fusão. Essa empresa possui as iniciais dos nomes dos líderes, se chama LEMA e chegou a conseguir autorização governamental para exploração de loterias estaduais, junto à Loteria estadual do Rio de Janeiro (Loterj). A movimentação deste grupo criminoso no período de 4 anos aproximadamente foi de mais de R$ 2,19 bilhões”, disse o delegado da PCPR, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues.