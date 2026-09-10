Empresas declaravam o ICMS, mas não faziam o pagamento, segundo a investigação. (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)\nCinco pessoas foram presas nesta quarta-feira (9) suspeitas de integrar uma associação criminosa investigada por um esquema de sonegação fiscal que já teria causado mais de R$ 16 milhões em prejuízo aos cofres públicos de Goiás. Entre os presos estão um contador, dois proprietários de empresas e dois “laranjas”. A investigação envolve empresas dos setores de pneus e esquadrias metálicas, em Goiânia e Aparecida de Goiânia.\nOs nomes dos presos e das empresas investigadas não foram divulgados pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), por isso, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas.\nEm entrevista à reportagem, a delegada Lara Menezes, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), responsável pelo caso, explicou que o grupo utilizava empresas de fachada constituídas em nome de pessoas que não atuavam nos segmentos registrados.