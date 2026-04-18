Hospital de Campanha de Goiânia (HCamp): unidade foi gerida pela Agir durante o período (Diomício Gomes / O Popular)\nEmpresários presos pela Polícia Federal (PF) sob suspeita de envolvimento em esquemas de desvios milionários com organizações sociais (OSs) da saúde em Goiás obtiveram habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF‑1), na manhã deste sábado (18). A liminar, assinada pelo desembargador federal Wilson Alves de Souza, substitui as prisões preventivas por medidas cautelares (veja a lista de restrições no decorrer desta reportagem).\nOs empresários Hilton Rinaldo Salles Piccelli, Roberto Leandro de Carvalho Garcia e Rudson Teodoro da Silva foram presos durante a operação "Rio Vermelho", que investiga contratos firmados durante a pandemia da Covid‑19. Ao POPULAR, o advogado dos investigados, Roberto Serra da Silva Maia, afirmou que recebeu a medida “com serenidade e confiança” e disse não acreditar na reversão da decisão.