Câmeras de segurança registraram o momento em que dois empresários trocaram socos e pontapés na frente de uma loja de veículos em Palmas. A confusão, que durou cerca de um minuto, ocorreu na calçada do estabelecimento e foi motivada por um desentendimento comercial relacionado à compra e venda de um automóvel, segundo a polícia.\nNas imagens, é possível observar um dos envolvidos aguardando o outro na calçada. Assim que se encontram, os dois começam a trocar agressões.\nOutras duas pessoas aparecem no vídeo tentando conter a briga, mas a situação se intensifica com a chegada de um terceiro envolvido. Detalhes da agressão também foram registrados por celulares de testemunhas que estavam no local.\nVeja a reportagem da TV Anhanguera de Tocatins: Empresários trocam socos na frente de loja de veículos em Palmas