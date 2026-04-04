A Rodovia dos Romeiros, a GO-060, entre Goiânia e Trindade, na região metropolitana, virou ontem um palco a céu aberto para receber a 34ª Caminhada de Fé, encenação que conta a história vida, da paixão e da morte de Jesus Cristo. Nem mesmo as condições climáticas adversas, marcadas pelas chuvas que caíram durante o dia abalaram a fé do público que fez questão de permanecer por ali. Centenas de pessoas, entre crianças e até idosos, estiveram no trecho entre a capital goiana e Trindade para prestigiar o evento religioso. Alguns deram o seu jeito, usando capas para se proteger da água.\nUm dos momentos mais aguardados da programação é a encenação da Paixão de Cristo, conduzida pelo Grupo Desencanto de Teatro. Reconhecida como uma das maiores do Brasil, a apresentação tem como diferencial o fato de ser realizada em uma rodovia, onde estão instalados sete painéis que retratam os momentos mais marcantes da história de Cristo, característica que a torna única no mundo e amplia o impacto visual e simbólico do espetáculo.