A Romaria do Divino Pai Eterno, que todos os anos reúne milhões de peregrinos em Trindade, começou a partir de um objeto de apenas nove centímetros encontrado há 185 anos por um casal de lavradores. O medalhão de barro, descoberto em 1840 no então arraial de Barro Preto, atual Trindade, é considerado o marco inicial da devoção ao Divino Pai Eterno e permanece preservado no Santuário Basílica.\nPela primeira vez, o medalhão foi mostrado ao vivo durante o Jornal Anhanguera. A peça fica guardada em um relicário e só é retirada em ocasiões especiais devido à sua fragilidade.\nComo tudo começou\nSegundo a tradição, Constantino Xavier e Ana Rosa de Oliveira preparavam a terra para o plantio quando encontraram o medalhão com a imagem da Santíssima Trindade coroando Nossa Senhora.\nO casal interpretou o achado como um sinal de Deus. A partir daquele momento, levou o objeto para casa e montou um pequeno altar, onde familiares e vizinhos passaram a se reunir para momentos de oração.