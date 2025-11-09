O candidato Rodrigo Pereira de Brito, de 26 anos, perdeu o horário do Enem neste domingo (9) em Goiânia. Ele chegou cerca de 15 minutos após o fechamento dos portões e não pôde entrar para fazer a prova.\nEu tava almoçando e ouvi na reportagem que a prova começava 13h30. Pensei que podia entrar até esse horário. Agora são 13h15 e eu preciso fazer, porque me preparei o ano todo”, disse Rodrigo, que tentou conversar com a equipe da escola para tentar ser autorizado a fazer o exame.\nMorador do setor Universitário, ele contou que foi de bicicleta até o local de prova e se confundiu com os horários por ser a primeira vez que faria o Enem.\nÉ a primeira vez que eu faço. Eles falaram que só podia entrar até 13h hora, mas eu pensei que o portão fechava 13h30, quando começa a prova. Se tivesse um pouco de consciência humana, me deixavam entrar por causa de 15 minutos, desabafou.