O Ministério da Educação anulou três questões do Enem 2025 e acionou a Polícia Federal após a divulgação de que um estudante de medicina exibiu no Youtube, dias antes das provas de matemática e ciências da natureza, questões quase idênticas às que viriam compor o exame nacional aplicado no último domingo (16).\nO jornal confirmou que ao menos três questões adiantadas pelo universitário estavam em pré-testes realizados para a elaboração de questões. Elas foram testadas em uma avaliação do MEC para calouros do ensino superior, chamada Prêmio Capes Talento Universitário.\nO Enem é feito com a TRI (Teoria de Resposta ao Item), uma metodologia que mensura o nível de dificuldade das questões de forma a tornar provas de diferentes anos comparáveis e identificar quando um candidato acerta uma questão ao acaso, no "chute". Assim, o resultado do exame reflete quanto estudantes acertam muitas questões difíceis e erra questões fáceis, por exemplo. Da mesma forma, um estudante que perde um dia de aplicação pode fazer outra prova com questões diferentes em outra ocasião com o mesmo nível de dificuldade.