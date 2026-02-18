O Sistema Único de Saúde (SUS), em Goiás, registrou um aumento de quase 150% nas internações por enfarte em pessoas com menos de 40 anos nos últimos dez anos. Elas saltaram de 133 casos, em 2015, para 329, em 2025. O pico foi registrado em 2024, com 410 ocorrências. Estilo de vida inadequado, doenças crônicas e estresse explicam esse crescimento que acompanha uma tendência nacional.\nO enfarte ocorre quando há entupimento das artérias que levam sangue para o músculo do coração. Geralmente, acontece devido ao acúmulo de placas de gordura nas artérias coronárias. O surgimento dessas placas está relacionado a doenças como hipertensão, diabetes e colesterol elevado, além de hábitos como tabagismo e etilismo, e histórico familiar de enfarte, principalmente em parentes de primeiro grau. Também existem fatores não clássicos: estresse, ansiedade, depressão, poluição ambiental, má qualidade do sono, alimentação inadequada e sedentarismo.