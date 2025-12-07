A enfermeira Natália Carla Alves, de 32 anos, morreu após um acidente na BR-060, em Acreúna, na região Sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro em que ela estava saiu da pista. Ao POPULAR, uma colega de Natália informou que ela estava a caminho do trabalho quando sofreu o acidente.\nEla era uma excelente enfermeira. Humana, carinhosa, brava e carismática. Ela trabalhava como enfermeira na UPA2, em Rio Verde e, recentemente, passou em um concurso de Acreúna”, disse a colega que preferiu não ter o ome divulgado.\nHomem morre atropelado após tentar segurar caminhão, em Anápolis\nAcidente na ponte do Rio Verdinho deixa seis pessoas feridas e duas desaparecidas em Serranópolis, dizem bombeiros\nO acidente aconteceu na manhã de sexta-feira (5), no km 322. De acordo com a PRF, Natália chegou a ser socorrida e levada para um hospital. A enfermeira morreu na madrugada deste sábado (6). O motivo do acidente será investigado, informou a PRF.