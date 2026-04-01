-Vídeo (1.3393421)\nO engenheiro eletricista Matheus Vicente Correia, de 24 anos, que morreu horas após se casar em Goiânia, apareceu emocionado em um vídeo gravado durante a cerimônia. Em alguns registros Matheus aparece acariciando a noiva Ana Karolina Freitas, com o rosto iluminado pela luz do pôr do sol e sorriso no rosto.\nO casamento aconteceu no último dia 28 de março em um espaço de festas na capital. A causa da morte não foi divulgada.\nA celebrante da cerimônia publicou homenagens em rede social para o engenheiro. Nos textos, Adriana Ramos exaltou que a data ficará ‘para sempre marcada’ como um dos dias mais lindos da vida de Matheus.\nO dia em que ele viveu o amor em sua forma mais pura, ao lado de Ana Karolina — uma união sonhada, escolhida e abençoada por Deus. Foi um dia inesquecível… cheio de sorrisos, de emoção, de presença divina e cercado por pessoas que ele amava profundamente”, escreveu a celebrante.