O engenheiro civil Eli Junior Marques de Jesus fisgou uma arraia de 63 kg durante uma pescaria esportiva no Rio Araguaia, em Aruanã, no noroeste de Goiás. A pesca aconteceu no último sábado (14) e, segundo o pescador, o animal media cerca de 1,40 metro de comprimento. O registro viralizou nas redes sociais, despertando a curiosidade de entusiastas da pesca esportiva em todo o estado.\nO flagrante feito pelo engenheiro civil Eli Junior revela o esforço necessário para manejar o animal, conhecido por sua força e resistência. No vídeo, ouve-se a surpresa do pescador e de seus acompanhantes ao verem o enorme disco da arraia emergindo.\nA conquista repercutiu entre amigos e conhecidos, que lotaram a postagem de elogios. "Parabéns, meu amigo! Na próxima, vai ser um peixe de 60 kg", escreveu um colega em tom de brincadeira. A habilidade do pescador também foi exaltada: "Esse é fera", comentou outro.