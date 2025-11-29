O governador em exercício Laurez Moreira (PSD) sancionou a lei que amplia a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos elétricos e híbridos no Tocantins. A legislação altera o Código Tributário Estadual e garante o benefício para motoristas até 31 de dezembro de 2026.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Palmas registra aumento nas vendas de carros elétricos e híbridos\nA medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (28). A isenção vale para veículos com mais de um motor de propulsão, sendo pelo menos um acionado por energia elétrica, adquiridos em concessionárias instaladas no estado.\nA solicitação deve seguir normas específicas que serão publicadas pela Secretaria da Fazenda (Sefaz).\nSegundo o governo, a iniciativa busca incentivar a mobilidade sustentável e modernizar a frota veicular do estado. Além da redução de emissões de gases de efeito estufa, a exigência de compra em concessionárias locais deve impulsionar o setor automotivo e fortalecer a economia regional.