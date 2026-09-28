O TST (Tribunal Superior do Trabalho) determinou que a Caixa Econômica Federal mantenha 60% dos funcionários em atividade durante a greve da categoria, iniciada em 10 de setembro. A decisão é do ministro Maurício Godinho Delgado.\nSindicatos que descumprirem a determinação estão sujeitos a multa diária de R$ 100 mil. O julgamento do dissídio coletivo que decidirá o fim da paralisação está marcado para esta terça-feira (29). As entidades que fazem parte do processo foram notificadas pela Justiça ao longo da sexta-feira (25).\nA reportagem visitou agências na sexta e elas seguiam em greve. As confederações afirmaram que faziam levantamento e se organização para cumprir a determinação judicial. Na prática, nesta segunda (28), as agências voltam a funcionar parcialmente.\nA determinação da Justiça é para que o trabalho seja retomado de forma presencial ou em home office.