O caso de um carro elétrico que pegou fogo enquanto carregava na garagem de uma casa, em Palmas, chamou atenção para o processo de carregamento de carros elétricos. O Corpo de Bombeiros do Tocantins orientou sobre os cuidados que devem ser adotados principalmente durante a instalação de carregadores para esse tipo de veículo.\nO incêndio ocorreu na madrugada desta quinta-feira (16). Segundo os Bombeiros, os danos indicaram possível origem do fogo na parte dianteira do veículo ou no sistema de carregamento. O proprietário relatou aos militares que havia ativado um sistema fotovoltaico, de energia solar, no mesmo dia.\nEm entrevista a TV Anhanguera, o tenente Pedro Scheid destacou que o carregamento é o momento de maior atenção para donos de veículos elétricos. Ele explicou que existem quatro modos de carregadores no mercado, com diferentes níveis de segurança: