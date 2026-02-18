Retalhos de carne eram transportados em caminhão caçamba (Divulgação/CBM)\nUm grave acidente na BR-010 envolveu dois caminhões e dois carros no trecho entre Palmas e Porto Nacional na tarde da última segunda-feira (16). A batida resultou em sete feridos, sendo que uma pessoa morreu depois de ser socorrida ao hospital. A vítima fatal é o caminhoneiro Lorivan Alves de Souza, de 41 anos.\nAutoridades da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) atenderam a ocorrência logo após o impacto. Bombeiros relataram grande operação no local para resgate e retirada de vítimas que ficaram presas às ferragens.\nA batida envolveu quatro veículos. Um dos caminhões transportava restos de carne, que ficaram espalhados pela pista após o choque. O trânsito passou a operar em sistema de pare e siga enquanto equipes trabalhavam para liberar o trecho e retirar a carga.