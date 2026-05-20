Vídeo mostra o homem em cima da mulher visivelmente vulnerável (Reprodução/TV Anhanguera)\nA investigação sobre uma ocorrência registrada em frente à base da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), na Praia da Graciosa, avançou nos últimos meses e resultou na abertura de sindicâncias administrativas e punitivas contra agentes que estavam de plantão no local. O caso ganhou repercussão após suspeitas de que um vídeo divulgado nas redes sociais teria sido gravado de dentro da base da GMP, além de questionamentos sobre possível omissão diante de uma situação investigada pela Polícia Civil como possível estupro de vulnerável.\nDocumentos obtidos pela reportagem identificaram os agentes que atuavam no plantão da data investigada. A Prefeitura de Palmas informou que o processo administrativo entrou na fase conclusiva para definição de eventuais punições, enquanto a apuração criminal segue em andamento.