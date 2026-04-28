Dois policiais militares, um servidor do sistema penal e um homem apontado como agiota foram presos durante uma operação da Polícia Civil suspeitos de usar violência e ameaças para cobrar dívidas de agiotagem em Guaraí e Palmas. Segundo a investigação, o grupo coagiu psicologicamente uma idosa de 65 anos e o filho dela, um empresário de 45, para forçar o pagamento de valores com juros abusivos.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Polícia Civil cumpre mandados contra suspeitos de agiotagem\nA Operação Nêmesis foi deflagrada na última sexta-feira (24). Conforme a Polícia Civil, o suposto esquema era financiado por Francisco de Assis Gomes de Almeida, conhecido como “DiAssis”, apontado como o agiota.\nAinda de acordo com as apurações, ele contava com o apoio dos policiais militares Delcio Lima de Borba Junior e Valdimar Rufino de Sousa, além do servidor público penal Roberto Plathyny Vieira Saraiva, que participavam das cobranças.