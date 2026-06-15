Entidade ganha atestado da SMS antes de prestar contas\nO Centro de Gestão Integrada (CGI) recebeu um atestado de capacidade técnica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), devido a serviços prestados pela entidade ao Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de emendas impositivas de vereadores ao orçamento municipal, antes de concluir a análise da documentação apresentada para comprovar se o trabalho foi realmente e devidamente prestado. Após questionamento da reportagem sobre o documento, na última sexta-feira (14), a pasta voltou atrás e anulou o teor do atestado.\nPresidida por Josanne Gonzaga, o CGI é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos com atuação na saúde a partir de 2024, quando começou a receber emendas. No primeiro ano, recebeu R$ 1,92 milhão; em 2025, mais R$ 5,58 milhões; e, para este ano, estão previstos R$ 3,2 milhões. Em maio, o DAQUI mostrou que a entidade usa o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas de uma entidade criada em 2015 que por seis anos atuou na área de educação e tecnologia. Entre 2022 e 2023 não está clara qual foi a atividade desenvolvida pela instituição.